Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik direktörden iyi haber! KAP gelebilir: Mourinho'nun Porto'dan öğrencisiydi...

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün açıklanması için geri sayıma geçilmişti. Sarı-lacivertlilerde, gündeme gelen Nuno Espirito Santo için sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de, Benfica mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Kanarya'nın birçok teknik adam ile görüştüğü bilinirken, son olarak gündeme Nottingham Forest Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'nun geldiği İngiliz basını tarafından iddia edilmişti. Başarılı çalıştırıcı için ortaya atılan iddiaları güçlendirecek bir gelişme yaşandı.

NOTTINGHAM FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ NUNO ESPIRITO SANTO İLE YOLLARINI AYIRDI

Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Portekizli teknik adamın yerine geçebilecek en güçlü adayın yine Fenerbahçe ile adı anılan Domenico Todesco olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA İDDİASI

Öte yandan, bugün İngiliz basınında çıkan bir başka habere göre; Fenerbahçe'nin Nuno Espirito Santo ile prensipte anlaşmaya vardığı ve sarı-lacivertlilerin bugün resmi açıklama yapabileceği kaydedildi.

Nuno Espirito Santo'nun Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Porto'dan öğrencisi olması da dikkat çeken bir başka detay olarak dikkat çekti.

