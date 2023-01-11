Jesus'tan Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe taraftarlarının bir videosunu paylaşan Portekizli teknik adam, "Eşsiz bir atmosferde taraftarımıza hak ettikleri zaferi yaşatamadık. Liderliği ve hedeflerimizi aramaya devam edeceğiz" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.