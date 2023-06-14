Fenerbahçe'nin herkesten sakladığı yeni yıldızı: Cuadrado

Juventus'un takıma sekiz yıl önce katılan Juan Guillermo Cuadrado'nun sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirmesinin üzerine Fenerbahçe devreye girdi.

Kolombiyalı oyuncu Torino kulübünden bir teklif aldığını söylese de, yerel basın Fenerbahçe ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Kolombiya basını milli futbolcunun İspanyol ya da Türk Ligi'ne gidebileceğine dikkat çekti .

Haberde, "İspanya'ya gitmek istiyor ve burada olası bir varış noktası olarak her şeyden önce Valencia hesaba katılmalı. Ancak Montella'nın geldiği Türkiye'de Fenerbahçe hipotezi en basiti gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.