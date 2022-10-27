Jesus'tan flaş açıklama: Tepkiler bana yapıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes maçından sonra çarpıcı ifadeler kullandı.

Jesus, "Bir kere daha Fenerbahçe güzel bir maç çıkardı. 3-0'dan çevirebilmek için inanmak gerekir. Kazanamadık ama beraberliği sağladık" dedi.

Taraftarlara seslenen Jesus, kaleci Altay'a gösterilen tepkiyle ilgili olarak "Taraftarlara şunu söylemek istiyorum. Oyuncular arasında ayrım yapmayın. Bize her zaman destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım istemiyorum. Bugün Altay'a tepkiler oldu. O tepkiler bana yapılmış tepkilerdir. Ben de böyle bir ortamda bulunmak istemem. O tepkiler Altay'a yapılmadı, aynı zamanda bana da yapıldı" ifadelerini kullandı.

Jesus, şöyle devam etti:

"Rennes maçın başında bizi şaşırttı. Majer'i oynattıkları pozisyonu beklemiyorduk. İlk 30 dakika defansif dengeyi sağlayamadık ve 3 gol yedik. Bizim de müdahale etmemiz gerekiyordu. Futbolda time-out yok. Maç içinde oyuncularımla iletişimde bulunup Arao ile Crespo arasında pozisyon değişikliği yapmam gerekti. Çünkü Majer Crespo'nun arkasında boş kalıyordu. 3-1'e getirince çevirebileceğimize inandık. Miha'nın frikiğinden sonra daha da inandık."

Jesus, Zico yönetimindeki Fenerbahçe'nin Avrupa'da puan rekorunu egale etmesiyle ilgili bir soruya ise, "Rekoru kırmak tabii ki isterim. Zico iyi bir arkadaşım. Flamengo'da çalıştığım dönemde o Flamengo için idoldü. Kendisiyle röportajlar yapıyorduk. Bu rekorda onun adımlarını takip etmek benim için mutluluk" ifadelerini kullandı.