İnanılır gibi değil: Jesus bunu da yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önderliğindeki Fenerbahçe, Avrupa'da müthiş bir yükselişe imza attı.
Brezilyalı Zico'nun Avrupa'daki 9 maçlık yenilmezlik rekorunu 10 maça çıkararak kıran Jesus, takımına da adeta çağ atlattı.
Fenerbahçe sezona girerken Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sıradaydı. Jesus'lu Fenerbahçe büyük bir yükseliş yakaladı ve puanını 28.000'e, sıralamadaki yerini de 60. sıraya çıkardı.
Fenerbahçe, bu sezon ön elemeler dahil 12 maça çıktı. Sarı lacivertliler sadece Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iç sahada oynanan rövanş karşılaşmasında uzatmalarda sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Kalan 10 maçta ise 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
Fenerbahçe 3-0 Slovacko
Slovacko 1-1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi play-off
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-3 Rennes
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe
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