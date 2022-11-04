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İnanılır gibi değil: Jesus bunu da yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin yanı sıra Avrupa'da da büyük başarı kazandı, daha şimdiden adını tarihe yazdırdı

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:41
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Fenerbahçe'nin hocası Jesus tarihe geçti

İnanılır gibi değil: Jesus bunu da yaptı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önderliğindeki Fenerbahçe, Avrupa'da müthiş bir yükselişe imza attı.

Brezilyalı Zico'nun Avrupa'daki 9 maçlık yenilmezlik rekorunu 10 maça çıkararak kıran Jesus, takımına da adeta çağ atlattı.

Fenerbahçe sezona girerken Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sıradaydı. Jesus'lu Fenerbahçe büyük bir yükseliş yakaladı ve puanını 28.000'e, sıralamadaki yerini de 60. sıraya çıkardı.

Fenerbahçe, bu sezon ön elemeler dahil 12 maça çıktı. Sarı lacivertliler sadece Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iç sahada oynanan rövanş karşılaşmasında uzatmalarda  sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Kalan 10 maçta ise 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

Fenerbahçe 3-0 Slovacko

Slovacko 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi play-off

Austria Wien 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-3 Rennes

Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe

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