Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı

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Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Fenerbahçe'den ayrılan Güney Koreli Jin-ho Jo, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la anlaştı.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Yeşil beyazlılar kadroyu güçlendirme çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'den ayrılan 22 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu renklerine bağladı.

Genç orta saha, Konyaspor ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Jin-ho Jo, Mart 2022'de Fenerbahçe ile amatör sözleşme imzaladıktan sonra sarı-lacivertlilerin U19 takımında forma giymeye başlamıştı. Kim Min-Jae'nin ardından kulüp tarihinin ikinci Güney Koreli futbolcusu olan genç futbolcuyla 17 Şubat 2023'te ise 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Fenerbahçe, Jin-ho Jo'nun sözleşmesini nisan ayında feshetmişti.

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