Fenerbahçe'nin ikinci Koreli futbolcusuydu, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Yeşil beyazlılar kadroyu güçlendirme çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'den ayrılan 22 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu renklerine bağladı.

Genç orta saha, Konyaspor ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Jin-ho Jo, Mart 2022'de Fenerbahçe ile amatör sözleşme imzaladıktan sonra sarı-lacivertlilerin U19 takımında forma giymeye başlamıştı. Kim Min-Jae'nin ardından kulüp tarihinin ikinci Güney Koreli futbolcusu olan genç futbolcuyla 17 Şubat 2023'te ise 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Fenerbahçe, Jin-ho Jo'nun sözleşmesini nisan ayında feshetmişti.