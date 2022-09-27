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Fenerbahçe'nin ikinci şort sponsoru belli oldu

Fenerbahçe Kulübü ile Pasha Group arasında futbol A takımı şort sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 14:04
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Fenerbahçe'nin ikinci şort sponsoru Pasha Group oldu

Fenerbahçe'nin ikinci şort sponsoru belli oldu
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Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza törenine, Pasha Group Üst Yöneticisi Uğur Pirinççioğlu ve Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan katıldı.

Anlaşmaya göre Pasha Group, bir sezonluğuna sarı-lacivertlilerin ikinci şort sponsoru oldu.

Burada açıklamada bulunan Burak Kızılhan, "Sahne bizim diyerek başladığımız yeni sezonda yeni bir iş ortağımız aramıza katılıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun talimatnamesine 2. sponsor alınabileceği maddesi eklendi. Bu değişiklikle 2022-2023 sezonu boyunca Pasha Group ailemize katıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarımızda şortumuzun arkasında yer alacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde takımlarına inandıklarını aktaran Kızılhan, şunları kaydetti:

"Bu sezon her alanda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bu hedeflerde yanımızda olacak Pasha Group'a teşekkür ediyorum. Bu sene sponsorluk anlaşmalarında sıkça beraber olduk. Bundan sonra da bu sıklıkla devam edeceğiz. Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ekim ayında yeni iş birliklerine imza atacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm şubelerimizde başarı hedefimiz var. Bu bağlamda bizlerle yola çıkan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Ortaklıkların başarıyla doğru orantılı olduğu gerçeğini kabul ediyorum. Sponsorluklarda rakiplerimize göre sayı ve bedel olarak iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ama tabii spor kulüplerinin içinde bulunduğu ciddi bir sıkıntı var. Bu ortaklıkların çok sayıda artması gerekiyor."

Uğur Pirinççioğlu ise Fenerbahçe'nin tarihi ve başarılarıyla en çok taraftara sahip kulüplerden olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Günümüzde marka iş birlikleri artmaktadır. Pasha Group olarak bu sponsorluktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Fenerbahçe'nin ilkleri gibi biz de ilklerin peşindeyiz. Bunun için onurlu ve gururluyuz. Böyle büyük bir camiaya sponsor olmaktan, katkı vermekten mutluluk duyuyoruz."

Toplantı, imza töreninin ardından gerçekleştirilen hediye takdimiyle sona erdi.

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