Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe-Bodrum FK Maçı İlk 11 kadroları açıklandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TADİC-SZYMANSKİ YOK, ÇİFT FORVET

Mourinho sahaya sürdüğü kadroyla herkesi şaşırttı. İrfan Can kahveci ilk 11’de yer alırken, Szymanski yedek kaldı. Ayrıca Dzeko ile En Nesyri ilk 11’de yer aldı. Tadic de ilk 11’de yer almadı.

Fenerbahçe’nin 11’i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko

Bodrum FK: Diogo, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Samet Yalçın , Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puşcaş

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