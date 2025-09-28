Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco'dan iki sürpriz hamle!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u ağırlıyor.

Chobani Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

TEDESCO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Dinamo Zagreb'e karşı çıkardığı kadrodan Çağlar Söyüncü ve Szymanski'nin yerine Talisca ile İsmail'e ilk 11'de şans verdi.

FENERBAHÇE ÇIKIŞ ARIYOR

Son üç resmi maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken Avrupa’da da Dinamo Zagreb’e mağlup oldu. Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR’DA 6 EKSİK

Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibinde Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric’in sakatlıkları sürüyor. Ligde oynadığı 6 maçta 10 puan toplayan Antalyaspor üst sıralara tırmanmak için zorlu deplasmanda galibiyete arayacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının tamamını kazandı. Antalyaspor ise sarı-lacivertliler karşısındaki son 16 karşılaşmada yalnızca 1 kez galip gelebildi. Öte yandan bu sezon deplasmanda 3 maçta 2 galibiyet alan Akdeniz temsilcisi, dikkat çeken bir dış saha performansı sergiliyor.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Talisca, En-Nesyri

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti