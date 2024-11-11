Fenerbahçe’nin ilk golünde Djiku’nun topa elle müdahalesi var mı? Hakem yorumcuları açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor’u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Samet, Tadic (Penaltı), Ambrabat ve Saint Maximin kaydetti.

Fenerbahçe, kendi sahasında aldığı farklı galibiyet ile Galatasaray’ı 5 puan geriden takibi sürdürdü.

Karşılaşmadaki bazı tartışmalı pozisyonlar dikkat çekti. Özellikle Sarı lacivertlilerin ilk golünde Djiku’nun topa elle müdahale edip etmediği, Fenerbahçe’ye verilen penaltı ve 3. gol öncesinde ofsayt olup olmadığı merak konusu oldu.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi. Hakem yorumcuları Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran maçtaki tartışmalı pozisyonları tek tek yorumladı.

İşte ham yorumcularının değerlendirmeleri:

Fenerbahçe'nin attığı ilk gol öncesi Djiku elle oynuyor mu?

Deniz Çoban: Top neredeyse uzaydan geliyor, uzaydan düşüyor. İki oyuncu yukarıdan gelecek top için mücadele ediyor. İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi. Atağın devamı gol oldu. Tertemiz bir gol. Şüpheye bile mahal vermeyecek kadar temiz bir gol.

Bülent Yıldırım: Kazara elle oynamalarda, elle oynama kazara olsa bile hemen akabinde gol olursa iptal olabilir. UEFA 'rain ball' desin, ben minareden düşen top diyeyim. İhlal olmaz, penaltı olmaz. VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor.

Bahattin Duran: Djiku bilerek elle oynamadı. Fenerbahçe'nin golü nizami. Yanlış VAR müdahalesine rağmen hakem golü verdi, hakemi tebrik ederiz.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Kalecinin sol üstteki eline topun küsürat bir teması var. Bir ihlali değerlendirirken hep kullandığımız bir ifade var; oyuncunun hareketlerini kısıtladı mı, avantajını elinden aldı mı? Bu top geçtikten sonra En-Nesyri'nin hareketlerini kısıtlayacak şekilde müdahale var. En-Nesyri'yi topun altına girip kaleciyi geçmeye çalışıyor, ikinci hamleyle topu kaleye vuracak. Topa gidecekti, düşürdü. Kaleci topla oynadı diyemeyiz. Kalecinin eline top sıyrık atmış, En-Nesyri topu kaleciden kurtarmış. Yetişip yetişemeyeceği başka bir şey, var mı bir şansı daha var. Kaleci o şansı elinden almış. Penaltı doğru.

Bülent Yıldırım: Kaleci topla oynamaya çalışsa da oynayamayıp En-Nesyri'nin ayağını iki hamleyle engelledi. Penaltı doğru.

Bahattin Duran: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Penaltı kararı çok doğru.

Fenerbahçe'nin 3. golünde Tadic'in pozisyonu ofsayt mı?

Bülent Yıldırım: Tadic temas etse zaten ofsayttı. Toptan kaçınmak için kaleciyi yanıltsaydı yine ofsayttı. Kalecinin görüş açısını tamamen kapatsaydı yine de ofsayttı. Bir temas yok, iki tane Sivassporlu oyuncu, Tadic'ten önce görüşü kapattı. Açık bir hamle, acık bir gecikmeye sebep olmuyor. Sübjektif bir karar varsa maç görevlisinin kararına saygı duyulur. Gol temiz.

Deniz Çoban: Bülent Hocamın saydığı kriterler içinde bir de şu var, top ofsaytta oyuncu olan şeklen ve kaleci, aynı çizgi üzerinde mi? Aynı çizgi üzerinde. Kaleciye ne kadar yakınsa o kadar çok ofsaytı düşünüyorsun. Bir kriter uyuyor, bir başka kriter uymuyor. Kaleci bir an için sola yatıp doğruluyor. Sola yatıp doğrulmasına sebep Fenerbahçeli de olabilir, kendi takım arkadaşı da... Kaleci topu son anda görüyor. Tamamen karmaşık, her türlü görüşe saygı duyulacak bir pozisyon. Tertemiz gol diyemiyorum, ofsayt da diyemiyorum. Hakem yorumunu kabul etmek gerekir. Ben ofsayta daha yakınım ama sahadaki karar esastır. VAR'ın bu pozisyonla hiç işi yok.

Bahattin Duran: Çok sübjektif ve ortada bir pozisyon. Tadic, kaleciye yakın olsaydı ofsayt derdik. Ben kaleci duruyor, göremiyor, sola yatıp sonra sağa sekiyor ya kaleci zaman kaybediyor, etkileniyor. Ofsayta yakınım ama UEFA, tüm eğitimlerinden bu tür pozisyonlarda daha çok gole prim tanınmasını hakemlere ve yardımcı hakemlere iletiyor. Özellikle belirtiyorum bunu. Gol kararı yanlış diyemeyiz. Yardımcı, bayrak kaldırsaydı VAR'a ona da karışamazdı.