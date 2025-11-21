Fenerbahçe'de Süper Lig'in yıldız oyuncusu Maestro'nun ismi gündeme geldi.

MAESTRO UZUN SÜREDİR FENERBAHÇE'NİN TAKİBİNDEYDİ

Türkiye kariyerine Adana Demirspor’da başlayan ve sezon başında bonservissiz şekilde Alanyaspor’a transfer olan 22 yaşındaki Angolalı orta saha, güçlü fiziki yapısı, dinamizmi ve oyun aklıyla öne çıkarken Fenerbahçe scout ekibinin de uzun süredir takibindeydi.

TEDESCO'NUN OYUN PLANINA UYUYOR

Teknik direktör Tedesco’nun Maestro hakkında yönetime olumlu bir rapor sunduğu belirtilirken oyuncunun tempolu oyun tarzının orta saha planına uyduğunu ifade ettiği kaydedildi.

ALANYASPOR İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Alanyaspor ile resmi görüşmelere başlamak için masaya oturmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin orta sahaya Maestro'nun haricinde bir transfer daha yapmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.