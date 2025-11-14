Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in çift maç haftasında Hapoel Tel Aviv ile Almanya’nın Münih kentindeki SAP Garden’da karşılaştı. Dengeli geçen ilk yarıda Sarı-Lacivertliler, devreye 28-27 geride girdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 54-47 önde tamamladı. Son anlarına kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadelede savunma sertliğini yükselten Fenerbahçe Beko, parkeden 74-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte EuroLeague’in çift maç haftasında arka arkaya iki İsrail temsilcisini mağlup eden Fenerbahçe Beko, 11. hafta sonunda galibiyet sayısını 6’ya çıkardı.