Fenerbahçe'nin istediği futbolcuya Galatasaray teklif yaptı! Transfer savaşı

Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı kadrolar kurmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

İngiliz basını, Tottenham forması giyen Yves Bissouma için iki takımın da devrede olduğunu yazdı.

GALATASARAY RESMİ TEKLİF YAPTI

TBR Football kaynaklı habere göre, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Bissouma’ya Galatasaray da talip oldu. Sarı-kırmızılılar, Malili orta saha için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe’nin ise oyuncuya ilgisini sürdürdüğü belirtildi.

TOTTENHAM BİSSOUMA’YI SATMAYA SICAK BAKIYOR

Bissouma’yı satmaya sıcak bakan Tottenham 26 yaşındaki oyuncunun yerini Bayern Münih'ten eski Premier Lig yıldızı Palhinha ile doldurmayı hedefliyor.