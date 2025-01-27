Fenerbahçe’nin istediği oyuncu Panathinaikos’a gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin istediği oyuncu Panathinaikos’a gidiyor

Fenerbahçe Beko’nun kadrosuna katmak istediği oyuncu Ergin Ataman’ın takımına gidiyor. Yunan ekibi Panathinaikos, Zaragoza forması giyen Jilson Bango ile anlaşma sağladı.

Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Zaragozalı pivot Jilson Bango'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Relevo'da yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, Jilson Bango'ya 1 milyon euro teklif etti ve 26 yaşındaki basketbolcu ile anlaşma noktasına geldi.

Bango, Fenerbahçe Beko'nun da gündemine gelmiş ve sarı-lacivertliler 26 yaşındaki basketbolcuya 600 bin euro'luk teklifte bulunmuştu.

Jilson Bango'nun yeni takımının kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Zaragoza'da bu sezon 27 maçta 20 dakika ortalamasıyla süre bulan Bango, 14 sayı ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı.

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