Fenerbahçe'nin istediği Partey'e büyük tuzak

Fenerbahçe'nin menajerine ulaşarak şartlarını sorduğu Thomas Partey ile ilgili tecavüz suçlaması gündeme bomba gibi düştü. Arsenal'den ayrılan Ganalı futbolcu, 2021-2022 yıllarında bir kadına iki kez tecavüz, ikinci bir kadına üç kez tecavüz ve üçüncü bir kadına bir cinsel saldırıyla suçlanıyor.

32 yaşındaki Partey, 5 Ağustos’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Arsenal ile sözleşmesi biten oyuncu şu anda serbest futbolcu statüsünde.

'OLAYLARIN ARKASINDAKİ KİŞİYİ BİLİYORUM'

Oyuncuyla ilgili şok bir video sosyal medyaya düştü. Videoda Partey, Arsenal'i ırkçılıkla suçluyor ve bir daha Londra ekibinin formasını giymektense hapse gireceğini söylüyordu.

Söz konusu videoda Partey şöyle konuştu: "Ben yapmadım. Her zaman beni tecavüzle suçlamak istediler. Bu siyahi biri olduğunda hep yapılan bir şey. Arsenal ile kontrat yenilemeyi reddettiğimde Arsenal gibi büyük kulüplere karşı hazırlık olmalısınız. Arsenal'de bir kez daha oynamaktansa hapse giderim. Mikel Arteta teknik direktör olduğunda bununla yüzleşiyorum. Er ya da geç bu adamların kızları bizi baştan çıkarması için tuttuğu anlaşılacak. Kıza tecavüz ettiğimi iddia ettikten sonra paramı istediler. Bunu yapmaktansa hapiste çürümeyi tercih ederim. Suçlamaları boşa çıkardığımda bir parti olacak. Bu Avrupa kulüplerinde ırkçılık gerçek. Hayranlarıma sesleniyorum. Siz de ırkçılığa karşı sesinizi çıkarın. Eşit şartlar için mücadele edelim. Bütün bu olanların arkasındaki kişiyi biliyorum ama benim tek başıma mücadele etmem için çok büyük biri. Duanıza ihtiyacım var. Eğer Benjamin Mandy ve Mason Greenwood yapabildiyse ben de başarırım. İyi ki yaşlı biriyim."

This is Thomas Partey's statement after being accused of rape pic.twitter.com/YxOs9DiAE6

Bu olay büyük yankı uyandırırken X'in yapay zekası Grok söz konusu videonun gerçek olmadığını belirledi. Grok'ta yer alan açıklama şöyle: "Thomas Partey'in böyle bir videosu bulunmuyor. Bu uydurma bir Tiktok klibi. Partey, avukatı aracılığıyla tecavüz suçlamalarını reddediyor. Ancak Arsenal, ırkçılık veya hapishane hakkında böyle bir açıklaması bulunmuyor."

