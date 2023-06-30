Fenerbahçe'nin istediği Zaha İngiltere'ye veda etti

Fenerbahçe'nin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli yıldız Wilfred Zaha'dan Sarı - Lacivertli taraftarı heyecanlandıran haber geldi.

Fenerbahçe'nin istediği Zaha İngiltere'ye veda etti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Daily Mail Crystal Palace'ın Zaha'ya yaptığı haftalık 232 bin euro'luk teklifin, 30 Haziran itibarıyla sona erdiğini duyurdu.

Haberde Zaha'nın Palace'ta devam etmek istemediği için bu teklife bir yanıt vermediği açıklandı.

Al Nassr ve Lazio'nun da talip olduğu yıldız ismin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken Lazio'nun Zaha'nın taleplerini yüksek bulduğu ifade edildi.
Ayrıca haberde, İstanbul'da yaşama fikrinin ve gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin Zaha'ya cazip gelmesi sebebiyle Fenerbahçe ihtimaline sıcak bakabileceğine vurgu yapıldı.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması ile çıktığı 28 resmi maçta 7 gol attı 4 asist yaptı.

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