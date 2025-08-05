Fenerbahçe'nin istemediği oyuncuya talip yağıyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin istemediği oyuncuya talip yağıyor!

Fenerbahçe'nin kadrosuna düşünmediği ve yollarnı ayırmak istediği Cengiz Ünder için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncuya, Amerika ve Avrupa'dan çok sayıda talibin çıktığı iddia edildi.

Kanat rotasyonunda sıkıntı yaşanmasına rağmen Jose Mourinho, Cengiz Ünder’i UEFA kadrosuna almamıştı. Bu durum, milli oyuncuyu şok etmişken kendisine sürpriz talipler çıktı.

Rıdvan Yılmaz için menajeri farklı Beşiktaş farklı konuşuyor!Rıdvan Yılmaz için menajeri farklı Beşiktaş farklı konuşuyor!

g-001.jpg

Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük sorun! Hem Benfica hem de Fenerbahçe 'seçim' diyorKerem Aktürkoğlu transferinde büyük sorun! Hem Benfica hem de Fenerbahçe 'seçim' diyor

CENGİZ ÜNDER'E TALİP YAĞIYOR!

UEFA kadrosuna alınmadığı için büyük bir üzüntü yaşayan Cengiz Ünder için talipleri sıraya girdi. ABD ekiplerinin yanı sıra İspanya’dan Girona, İtalya’dan Bologna ve Fransa’dan Rennes’in, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray sağ bekini buldu! Dünya devinin yıldızı geliyor: Taraftarlar havalimanına akın edecekGalatasaray sağ bekini buldu! Dünya devinin yıldızı geliyor: Taraftarlar havalimanına akın edecek

Fenerbahçe'ye Asensio'da kötü haber!Fenerbahçe'ye Asensio'da kötü haber!

Bu da yaşandı! İŞKUR ilanı ile futbolcu aradılarBu da yaşandı! İŞKUR ilanı ile futbolcu aradılar

Son Haberler
İstanbul’da film gibi hırsızlık! İki ayrı vaka aynı anda
İstanbul’da film gibi hırsızlık! İki ayrı vaka aynı anda
Migren tedavisinde çığır açan yöntemler! Korkutucu rüyayla ilgili savaşta yeni silahlar
Migren tedavisinde çığır açan yöntemler! Korkutucu rüyayla ilgili savaşta yeni silahlar
Ronaldo, Beckham ve Cantona'ya Manchester United şoku
Ronaldo, Beckham ve Cantona'ya Manchester United şoku
Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başlandı! 8,13 milyar lira...
Bakan Göktaş duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başlandı! 8,13 milyar lira...
Sultanbeyli Belediyesi’nde yeni zabıtalar göreve başladı
Sultanbeyli Belediyesi’nde yeni zabıtalar göreve başladı