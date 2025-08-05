Fenerbahçe'nin istemediği oyuncuya talip yağıyor!

Kanat rotasyonunda sıkıntı yaşanmasına rağmen Jose Mourinho, Cengiz Ünder’i UEFA kadrosuna almamıştı. Bu durum, milli oyuncuyu şok etmişken kendisine sürpriz talipler çıktı.

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CENGİZ ÜNDER'E TALİP YAĞIYOR!

UEFA kadrosuna alınmadığı için büyük bir üzüntü yaşayan Cengiz Ünder için talipleri sıraya girdi. ABD ekiplerinin yanı sıra İspanya’dan Girona, İtalya’dan Bologna ve Fransa’dan Rennes’in, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

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