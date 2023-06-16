Fenerbahçe'nin İtalyan yıldıza teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Bologna'nın kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'yi kadrosuna katmak için 9 milyon euroluk bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Bologna ise sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncunun satılmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldıza teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, gündeme Bologna'nın sağ kanat hücum oyuncusu Riccardo Orsolini geldi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu transfer etmek için takıma teklif götürdüğü belirtildi.

İLK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Bologna, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan oyuncudan para kazanmak için satmak zorunda kalabilir. Napoli, Lazio, Fiorentina ve Juventus'un da ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için ilk teklifin ise Fenerbahçe'den geldiği öne sürüldü.

9 MİLYON EURO BONSERVİS
Haberin devamında ise Fenerbahçe'nin Orsolini'ye yıllık milyon euro maaş önerdiği, Bologna'ya ise 9 milyon euro bonservis bedeli teklif yaptığı belirtildi. İtalyan kulübünün, futbolcu için gelecek tüm teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği kaydedildi. Bologna, Orsolini'ye 2019 yılında 15 milyon euro ödemişti.

PERFORMANSI
Orsolini, geçen sezon Bologna formasıyla 34 maça çıkarken, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

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