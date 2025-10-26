Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Sarı Lacivertliler'de kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşmesiyle birlikte neredeyse tam kadro bir şekilde Gaziantep'e giden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz'ın dışında eksik yok.
Fenerbahçe kamp kadrosu şöyle:
Ederson Moraes
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin
Mert Müldür
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Rodrigo Becao
Archie Brown
Jayden Oosterwolde
Levent Mercan
İsmail Yüksek
Edson Alvarez
Fred Rodrigues
Sebastian Szymanski
Marco Asensio
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Dorgeles Nene
Anderson Talisca
Youssef En-Nesyri
Jhon Duran