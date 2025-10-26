Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Sarı Lacivertliler'de kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşmesiyle birlikte neredeyse tam kadro bir şekilde Gaziantep'e giden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz'ın dışında eksik yok.

Fenerbahçe kamp kadrosu şöyle:

Ederson Moraes

İrfan Can Eğribayat

Tarık Çetin

Mert Müldür

Nelson Semedo

Milan Skriniar

Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Rodrigo Becao

Archie Brown

Jayden Oosterwolde

Levent Mercan

İsmail Yüksek

Edson Alvarez

Fred Rodrigues

Sebastian Szymanski

Marco Asensio

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Dorgeles Nene

Anderson Talisca

Youssef En-Nesyri

Jhon Duran