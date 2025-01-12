Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu. Bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde tamamlayan Fenerbahçe, bugün Konya'ya hareket edecek. Sarı-lacivertli kafilede sakatlığı bulunan İsmail Yüksek'in yanı sıra kart cezalısı Sofyan Amrabat yer almadı.

Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: “Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.”

Son Haberler
İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 1 kadın ağır yaralı
İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi
İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü