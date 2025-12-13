Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0'la geçmeyi başardı. Süper Lig devi bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirle dikkat çekiyor.

6 hafta sonunda 11 puanla 12. sıraya yükselen ve 8. sırayla farkı 2 puana indiren Kanarya'nın bu sezon UEFA'dan elde ettiği toplam gelir de belli oldu.

Fenerbahçe, bu sezon UEFA'dan şu ana kadar 18.55 milyon euroyu kazanmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılan para ödülleri şöyle:

Katılım: 4.31 milyon euro

Galibiyet: 450 bin euro

Beraberlik: 150 bin euro

Son 16 play-off: 300 bin euro

Son 16 turu: 1 milyon 750 bin euro

Çeyrek final: 2 milyon 500 bin euro

Yarı final: 4 milyon 200 bin euro

Final: 7 milyon euro

Şampiyon: 6 milyon euro

Bunun yanı sıra takımlar ligdeki puan durumu, piyasa değeri sıralaması ve katsayı klasmanından toplam 666 hisseyi paylaşacak. Son sıradaki takıma 1, ilk sıradaki takım 36 hisse kazanacak.