Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0'la geçmeyi başardı. Süper Lig devi bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirle dikkat çekiyor.
6 hafta sonunda 11 puanla 12. sıraya yükselen ve 8. sırayla farkı 2 puana indiren Kanarya'nın bu sezon UEFA'dan elde ettiği toplam gelir de belli oldu.
Fenerbahçe, bu sezon UEFA'dan şu ana kadar 18.55 milyon euroyu kazanmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılan para ödülleri şöyle:
Katılım: 4.31 milyon euro
Galibiyet: 450 bin euro
Beraberlik: 150 bin euro
Son 16 play-off: 300 bin euro
Son 16 turu: 1 milyon 750 bin euro
Çeyrek final: 2 milyon 500 bin euro
Yarı final: 4 milyon 200 bin euro
Final: 7 milyon euro
Şampiyon: 6 milyon euro
Bunun yanı sıra takımlar ligdeki puan durumu, piyasa değeri sıralaması ve katsayı klasmanından toplam 666 hisseyi paylaşacak. Son sıradaki takıma 1, ilk sıradaki takım 36 hisse kazanacak.