Fenerbahçe'nin kaybolan nesli

Süper Lig’de artık son düzlüğün de sonuna geldik. Kalan haftalar, ihtimaller üzerine uzun uzun yorum yapmaya gerek bırakmayacak kadar net. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş derbisini Fenerbahçe’nin kazanacağını varsaysak bile son 4 haftaya girerken lider Galatasaray ile aradaki 5 puanlık fark kapanacak gibi değil. Çok büyük bir futbol mucizesi olmazsa Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu şimdiden hayırlı olsun.

Galatasaray Yenikapı’da kutlamaları, drone şovları, şampiyonluk kutlamalarını nerede nasıl yapacaklarını tartışadursun işin bir de Fenerbahçe cephesi var.

Sezon, başkanlık seçimiyle başlayan bir kaosla açıldı. “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” diyen, 6’da 0 çeken (Artık 7’de 0) başkanı yeniden seçti Fenerbahçe. Ali Koç ve yönetiminin uçuk vaatleriyle başladı her şey. Öyle vaatler ki “Osimhen’e ne gerek var? Alsak nerede oynatacağız?” noktasına kadar geldi. Ama bu büyük laflar, sahada karşılık bulamadı.

Bu noktada konuyu dağıtmadan esas meseleye gelelim. Fenerbahçe’nin 7 yılda geldiği yer, herkesin malumu. Bir zamanlar rakiplerin korkulu rüyası olan Kadıköy’ün o heybetli atmosferi kayboldu. Takımın hakkını sonuna kadar savunacak, masaya yumruğunu vuracak bir yönetim de ortada yok.

Dönüp 2018’e bir bakalım. Ali Koç’un Saraçoğlu’nun ortasında “ araba çarpsın” dediği Aziz Yıldırım’a seçime giden süreçte meydan okurken, “İlk defa tarihimizde bir rakibimizin iki şampiyonluk gerisinde kaldık” demişti. O gün iki olan fark, bugün 6’ya çıktı. 6! Yedi yılda Fenerbahçe, sadece kupaları değil, ağırlığını, ruhunu kaybetti…

Ali Koç ve yönetiminin bu süreçte taraftara yaşattıkları, zaten herkesin malumu. Sezon sezon didiklemeye gerek yok. Zaten onu yapmak istesem günler yetmez.

Ama Fenerbahçe’nin kaybettiği sadece kupalar ya da prestij değil. Çok daha büyük, çok daha geri dönüşsüz bir şey kayboldu

Fenerbahçe bir nesli kaybetti.

Sokakta kaç tane Fenerbahçeli çocuk görüyorsunuz artık?

Çocukluğumuzda her sınıfın, her sokağın en kalabalık grubu Fenerbahçelilerdi. On çocuktan yarısı sarı-lacivert formayla gezer, Fenerbahçe’nin maçlarını konuşurdu. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, arada tek tük Trabzonsporlular olurdu, ama Fenerbahçeliler hep önde giderdi. O günler, Fenerbahçe’nin bir kulüpten fazlası olduğu, bir kültür, bir tutku olduğu günlerdi. Şimdi ise bu tablo tersine döndü. Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe kupalar, başarılar, hatta taraftarların umutlarını kaybetti. Ama en kötüsü, bir nesli kaybetti.

Kupalar belki bir gün geri gelir. Rakiplerle aradaki fark kapanır, hatta geçilir. Ama bir çocuğu Fenerbahçeli yapamadıysanız, o çocuğu bir daha asla sarı-lacivert renklere bağlayamazsınız. O çocuk başka bir takımın renklerine kapılır, başka bir hikâyenin parçası olur. Fenerbahçe’nin geleceği, o çocukların sevgisinde, o çocukların hayallerinde yatıyordu. Ama bugün sokaklarda, okullarda Fenerbahçeli çocuklar kayboluyor. Bu, bir kulübün başına gelebilecek en büyük felaket; çünkü bir nesli kaybetmek, bir geleceği kaybetmektir.

Ve bu karanlık tablo, kolay kolay değişeceğe benzemiyor. Fenerbahçe, bir zamanlar kalpleri titreten, tribünleri coşkuyla dolduran o eşsiz ruhunu yitirdi. Sahada kazanamayan, masada hakkını savunamayan, sokakta çocuklara ilham olamayan bir Fenerbahçe artık sadece bir kulüp. Belki bir gün statlar yine dolar, belki bir kupa müzeye gelir. Ama o çocukların gözlerindeki sarı-lacivert ateş bir kez söndüyse, bir daha yanmaz

Fenerbahçe bu yolda, bu yönetimle yürümeye devam ederse, geriye sadece solmuş anılar ve bir zamanlar dev olan bir kulübün silik gölgesi kalacak.