Fenerbahçe'nin Konferans Ligi mücadelesi şifresiz kanalda

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe H grubunun 5. maçında Nordsjaelland ile karşılaşacak.

Yarın saat 23.00'te Right to Dream Park'ta oynanacak mücadeleyi yayınlayacak kanallar belli oldu.

Türkiye’de Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edilebilecek mücadeleyi dünyadan yayınlayacak kanalların listesi ise şöyle:

Arena Premium 2 HD BiH

Arena Sport 10 HD Croatia

Arena Sport 7 HD Serbia

beIN Connect MENA HD

beIN Sports MENA 9 HD

EXXEN Digital Türkiye

Ictimai TV HD

M+ Liga de Campeones 13

Megogo Futbol 12

RMC Sport Live 13

TNT Sports 9

ViaPlay Norge HD