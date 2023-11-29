Fenerbahçe'nin Konferans Ligi mücadelesi şifresiz kanalda

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe H grubunun 5. maçında Nordsjaelland ile karşılaşacak.
Yarın saat 23.00'te Right to Dream Park'ta oynanacak mücadeleyi yayınlayacak kanallar belli oldu.
Türkiye’de Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edilebilecek mücadeleyi dünyadan yayınlayacak kanalların listesi ise şöyle:
Arena Premium 2 HD BiH
Arena Sport 10 HD Croatia
Arena Sport 7 HD Serbia
beIN Connect MENA HD
beIN Sports MENA 9 HD
EXXEN Digital Türkiye
Ictimai TV HD
M+ Liga de Campeones 13
Megogo Futbol 12
RMC Sport Live 13
TNT Sports 9
ViaPlay Norge HD
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