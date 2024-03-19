Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi mümkün değil. Fatih Altaylı nedenini açıkladı

Trendyol Süper Lig2in 30. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Papara Park’ta oynanan derbide sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından galibiyeti kutlayan futbolculara Trabzonsporlu taraftarların saldırması ile ortam bir anda karıştı.

Çıkan kavgada Fenerbahçeli bazı isimler yaralanırken olayla ilgili 12 kişi tutuklandı.

Oyunculara yapılan saldırı sonrası acil olarak toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, üyeleri olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda takımın ligden çekilmesini tartışacak olan üyeler oybirliğine varması halinde Fenerbahçe ligden çekilecek ve yoluna 1. Lig’de devam edecek.

Fenerbahçe’nin bu açıklamasını kendi internet sitesinde değerlendiren Fatih Altaylı yazdığı yazıda sarı-lacivertlilerin bunu yapmasının mümkün olmadığını iddia etti.

İşte Fatih Altaylı’nın yazısı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmî sosyal medya hesabından Fenerbahçe futbol takımının Türkiye Süper Ligi’nden çekilmesi gündemli bir toplantı yapılacağı duyuruldu.

Bu mümkün mü?

Elbette mümkün.

Ancak her mümkün olanı yapmak mümkün değil.

Fenerbahçe futbol takımının sahibi Fenerbahçe A.Ş. adlı bir şirket.

Bu şirketin bir kısım hisseleri Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne ait, bir kısım hisseler ise halka açık. Yani borsaya kote. Yani İMKB’de işlem görüyor. Yani SPK denetimine tabii.

Dernek, hem çoğunluk hissesine sahip olduğu için hem de şirket ana sözleşmesi gereği şirketin yönetiminde tek söz sahibi.

Yani dernek yönetimi ya da genel kurulu toplanıp futbol takımının süper ligden çekilmesine karar verebilir.

Derneğin temsilcileri olarak Fenerbahçe A.Ş. yöneticileri futbol takımını oynamakta olduğu ligden çekebilirler.

Ancak bu oldukça ciddi sorunlar doğurur.

Şirket sahibi olduğu tek varlık olan takımın ligden çekilmesi ile tüm gelirlerini kaybeder.

Bu da bir anlamda şirketin intihar etmesi demektir.

Bir örnek olarak vermek gerekirse Arçelik’in “Biz artık tüm fabrikaları kapatıyoruz ve beyaz eşya da, kahverengi eşya da üretmeyeceğiz. Satmayacağız” demesi anlamına gelir.

Bu durumda şirketin borsadaki değeri hızla yerle bir olur, milyonlarca küçük yatırımcı yatırımlarını kaybederler.

SPK anında ilgili şirketin tahtasını kapatır.

İşlemlerini durdurur.

Şirketten bununla ilgili bir açıklama ister.

Bu arada yapılan tüm işlemleri de incelemeye alır.

Bu açıklama ile tahtanın kapatılması arasında geçen sürede kim hisse almış, kim hisse satmış, kim manipülasyon yapmış incelemeye başlar.

Kolay iş değildir anlayacağınız. Ağır sorumluluğu vardır.

110 yıllık Fenerbahçe kimsenin oyuncağı değildir"