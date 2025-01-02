Fenerbahçe’nin listesinde bedava yıldızlar var. Hedef hepsini Ocak’ta almak

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe transfer listesine birbirinden yıldız isimleri aldı. Sarı lacivertlilerin listesinde bulunan oyuncuların tamamının sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fanatik’te yer alan habere göre yönetim, listedeki oyuncuların tamamını devre arasında kadrosuna katmak işitiyor. Yönetimin bu doğrultuda nasıl bir çalışma yapacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe’nin listesindeki tek savunma oyuncusu PSV forması giyen Boscagli oldu. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 27 yaşındaki oyuncu kulübü ile henüz bir anlaşma sağlayamadı. Hollanda ekibinin U21 takımının 18 yaşındaki kaptanı Wessel Kuhn’un A takıma yükseltme ihtimali olduğu belirtiliyor. PSV’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncuyu düşük bir bonservis bedeli ile devre arasında göndermeyi seçenekler arasında değerlendirdiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin bu doğrultuda PSV ile görüşmelere başladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

SON İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR

Sarı lacivertlilerin listesindeki dikkat çeken isimlerden biri Heug Min Son oldu. Sarı lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonu sona erecek Güney Koreli yıldız için fırsat kolladığı öğrenildi. İngiliz basını, 32 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile henüz sözleşme görüşmesi yapmadığını yazdı. Fenerbahçe’nin uygun ortamın oluşması durumunda Son’u kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı belirtiliyor.

EN NEYRİ YERİNE JONOTHAN DAVİD

Fenerbahçe’nin En Nesyri’yi Suudi Arabistan’a istediği bonservisle satması durumunda aletnatifini belirlediği öğrenildi. Sarı lacivertliler, Lille ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Jonothan David’i gündemine aldı. Kulübü ile sözleşme görüşmelerine devam eden Kanadalı golcü takımında kalma ihtimalinin yarı yarıya olduğunu ifade etmişti. Sarı lacivertliler, Jonothan David transferinin büyük bir yatırım olacağını düşünüyor.

EN ZOR İHTİMAL DE BRUYNE

Sarı lacivertlilerin listesindeki oyuncular arasında transferi en zor ihtimal olarak görülen oyuncu De Bruyne oldu. Sarı lacivertliler sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldız oyuncunun maliyeti nedeniyle bu transfere mesfeli yaklaşıyor. Ancak oluşacak bir fırsatla birlikte hemen harekete geçmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin bu transferi en iyi ihtimalle sezon sonu sonuçlandırabileceği konuşuluyor.