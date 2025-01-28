Fenerbahçe’nin listesindeki oyuncuyu Galatasaray alacak

Ara transferde kadrosuna henüz bir oyuncu katamayan Galatasaray’ın hedefinde daha önce Fenerbahçe’nin görüştüğü oyuncu bulunuyor. Sarı kırmızılılar, Lens forması giyen Kevin Danso için harekete geçti.

Milliyet’te yer alan habere göre Galatasaray, Danso transferinde önemli mesafe kat etti. Fransa pazarında etkin olan sarı kırmızılıların Danso transferini en kısa sürede bitirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yönetimin transferi bitirerek taraftarların tepkisini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Danso’nun piyasa değeri 25 milyon euro olarak görülüyor. Avusturya Milli Takımı forması giyen 26 yaşındaki stoper, sezon başından bu yana Lens’te 14 maça çıktı. Danso, Fransız ekibine Augsburg'tan 5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Daha önce Danso için harekete geçen Fenerbahçe yüksek bonservis maliyeti nedeniyle transferden vazgeçmişti. Yıldız oyuncunun adı Premier Lig kulüpleriyle de anılıyor.