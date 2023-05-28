Fenerbahçe'nin Livakovic ısrarı. Bonservisin kaynağı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon için kaleci arayışları hız kesmeden sürüyor. Sarı Lacivertliler'de Hırvat kaleci Livakovic için şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe'nin Livakovic ısrarı. Bonservisin kaynağı belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, şampiyonluk şansı sürse de yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. İrfan Can ve Altay Bayındır ile sözleşme yenilese de bir üst klasman kaleci için girişimlerini hızlandırdı. Lisetedeki en göze çarpan isim ise Livakovic oldu. Hırvatistan milli takımı ile harikalar yaratan kaleci, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

LİVAKOVİC'İN ÜCRETİ ALTAY'DAN
Fotospor'un haberine göre; Fenerbahçe, Livakovic'in ücretini Altay Bayındır'ın transfer ücreti ile ödeyecek. İddiaya göre Fenerbahçe sezon devam ederken Altay Bayındır'ın uzattığı sözleşmesine 17 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koydu. Altay'ı şu anda isteyen bazı takımlar var. Fenerbahçe bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Serbest kalma maddesi olmasına rağmen Altay'ı 10 milyon euro'ya bırakmaya razı olacak.

BU SEZON 40 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin hesabına Altay'dan gelecek 10 milyon euro'da sözleşmesinde 10 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Livakovic için Dinamo Zagreb'e verilecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Altay, 45 gol yedi.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bakan Özer oyunu Ordu'da kullandı Güncel
Bakan Özer oyunu Ordu'da kullandı
Kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi Güncel
Kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi
ABD'de borç limiti krizinde anlaşma sağlandı Güncel
ABD'de borç limiti krizinde anlaşma sağlandı
AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı Siyaset
AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı
'Hepsi' grubunun yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı. Grubun neden dağıldığını ilk kez açıkladı Magazin
'Hepsi' grubunun yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı. Grubun neden dağıldığını ilk kez açıkladı
Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu: Bu yönetimden kurtulmak için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum Güncel
Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu: Bu yönetimden kurtulmak için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum
Galatasaray'da birçok oyuncu bir ilki yaşayacak Spor
Galatasaray'da birçok oyuncu bir ilki yaşayacak