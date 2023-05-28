Fenerbahçe'nin Livakovic ısrarı. Bonservisin kaynağı belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, şampiyonluk şansı sürse de yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. İrfan Can ve Altay Bayındır ile sözleşme yenilese de bir üst klasman kaleci için girişimlerini hızlandırdı. Lisetedeki en göze çarpan isim ise Livakovic oldu. Hırvatistan milli takımı ile harikalar yaratan kaleci, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

LİVAKOVİC'İN ÜCRETİ ALTAY'DAN

Fotospor'un haberine göre; Fenerbahçe, Livakovic'in ücretini Altay Bayındır'ın transfer ücreti ile ödeyecek. İddiaya göre Fenerbahçe sezon devam ederken Altay Bayındır'ın uzattığı sözleşmesine 17 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi koydu. Altay'ı şu anda isteyen bazı takımlar var. Fenerbahçe bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Serbest kalma maddesi olmasına rağmen Altay'ı 10 milyon euro'ya bırakmaya razı olacak.

BU SEZON 40 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin hesabına Altay'dan gelecek 10 milyon euro'da sözleşmesinde 10 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Livakovic için Dinamo Zagreb'e verilecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Altay, 45 gol yedi.