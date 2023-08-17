Fenerbahçe'nin Maribor maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci mücadelesinde Fenerbahçe, Maribor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin Maribor maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Slovenya ekibi Maribor'a konuk olacak.

İlk maçı Becao, İrfan Can Kahveci ve Tadic'in attığı gollerle 3-1 kazanan Sarı lacivertliler, skoru korumak için sahaya çıkıyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal, kalede Altay Bayındır yerine İrfan Can Eğribayat'a şans tanıdı.

İki takımın ilk 11'i belli oldu;

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
AKP'nin kurumları milyar liralık bütçeleri sıfırladı Ekonomi
AKP'nin kurumları milyar liralık bütçeleri sıfırladı
Dolmabahçe'de büyük heyecan. Beşiktaş-Netfçi Bakü maçı başladı Spor
Dolmabahçe'de büyük heyecan. Beşiktaş-Netfçi Bakü maçı başladı
Suriyeli şahıs Türk vatandaşını darbetti. Mahalleli ayaklandı Güncel
Suriyeli şahıs Türk vatandaşını darbetti. Mahalleli ayaklandı
Sergen Yalçın gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu: Yüz kızartıcı bir suç mu Spor
Sergen Yalçın gece kulübü videosuyla ilgili sessizliğini bozdu: Yüz kızartıcı bir suç mu
Önce evin duvarına çarptı ardından 6 metreden bahçeye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti Güncel
Önce evin duvarına çarptı ardından 6 metreden bahçeye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti
Rize’de 74 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel
Rize’de 74 kök Hint keneviri ele geçirildi
Apple uyardı. İphonelerinizi şarj ederken uzun süre temastan kaçının Teknoloji - Otomotiv
Apple uyardı. İphonelerinizi şarj ederken uzun süre temastan kaçının