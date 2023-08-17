Fenerbahçe'nin Maribor maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Slovenya ekibi Maribor'a konuk olacak.
İlk maçı Becao, İrfan Can Kahveci ve Tadic'in attığı gollerle 3-1 kazanan Sarı lacivertliler, skoru korumak için sahaya çıkıyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal, kalede Altay Bayındır yerine İrfan Can Eğribayat'a şans tanıdı.
İki takımın ilk 11'i belli oldu;
Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.