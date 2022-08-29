Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'e ödeyeceği ücret belli oldu

Fenerbahçe’de beklenen santrfor transferi gerçekleşiyor.



Sarı-Lacivertliler, Maxi Gomez’in transferi için La Liga ekibi Valencia’yı ikna etmeyi başardı.



Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro + bonuslar ile sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi, İspanyol ekibi tarafından kabul edildi ve taraflar prensip anlaşmasına vardı.





Sarı-Lacivertliler, oyuncu tarafıyla da yıllık 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 3+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı.



Son detayların konuşulduğu transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.



3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.