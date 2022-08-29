29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'e ödeyeceği ücret belli oldu

Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'e ödeyeceği ücret belli oldu

Sarı-Lacivertli taraftarın beklediği Maxi Gomez transferinde tünelin ucu gözüktü.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 12:33
Takip Et

Fenerbahçe'nin Maxi için 6 milyon Euro + bonuslar ile sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi, İspanyol ekibi tarafından kabul edildi

Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'e ödeyeceği ücret belli oldu
+
Aa
-

Fenerbahçe’de beklenen santrfor transferi gerçekleşiyor.

Sarı-Lacivertliler, Maxi Gomez’in transferi için La Liga ekibi Valencia’yı ikna etmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro + bonuslar ile sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi, İspanyol ekibi tarafından kabul edildi ve taraflar prensip anlaşmasına vardı.



Sarı-Lacivertliler, oyuncu tarafıyla da yıllık 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 3+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı.

Son detayların konuşulduğu transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
1
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
2
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Defne Samyeli yeni klip çekti. Çikolata sahnesi çok konuşulacak
3
﻿Defne Samyeli yeni klip çekti. Çikolata sahnesi çok konuşulacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
4
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
5
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Sedat Peker büyük rüşvet çarkını açıkladı. 50 tweet attı bir de AKP'li milletvekilinin videosunu yayınladı
6
﻿Sedat Peker büyük rüşvet çarkını açıkladı. 50 tweet attı bir de AKP'li milletvekilinin videosunu yayınladı
﻿Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
7
﻿Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.