Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'e ödeyeceği ücret belli oldu

Fenerbahçe’de beklenen santrfor transferi gerçekleşiyor.
Sarı-Lacivertliler, Maxi Gomez’in transferi için La Liga ekibi Valencia’yı ikna etmeyi başardı.
Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro + bonuslar ile sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi, İspanyol ekibi tarafından kabul edildi ve taraflar prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-Lacivertliler, oyuncu tarafıyla da yıllık 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 3+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı.
Son detayların konuşulduğu transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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