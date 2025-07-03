Fenerbahçe'nin milli futbolcusuna sürpriz talip

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takıma katılacaklar kadar takımdan ayrılacaklar da merak konusu oldu.

Almanya basınında çıkan haberlere göre Xabi Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag'ı getiren Bayer Leverkusen’in, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür’ün peşinde olduğu öne sürüldü.

Alman ekibinin, her iki bekte ve stoperde görev yapabilen 26 yaşındaki savunmacı için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 resmi maça çıkan Mert Müldür, bu maçlarda 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi.