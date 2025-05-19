Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Devlerle karşılaşabilir

Süper Lig’de sezonu 2. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için 3. ön eleme turundan turnuvaya dahil olacak. Sarı-Lacivertliler turu geçmesi halinde 2. ön eleme turu ve play-off turunda sahne alacak.

Sarı-Lacivertli kulübün zorlu Avrupa yolunda 3. Ön eleme turunda karşılaşacağı rakipleri, Avrupa liglerinde büyük oranda sezonların sona ermesiyle belli oldu. 21 Temmuz’da çekilecek kura ile ilk rakibinin belli olacağı Fenerbahçe’nin seribaşı olup olmayacağı daha sonra belli olacak. Fenerbahçe’nin seribaşı olma durumu Club Brugge'ün Belçika'da şampiyon olması, Salzburg'un da Avusturya'da 2. olmaması durumunda gerçekleşecek.

Fenerbahçe seribaşı olması durumunda muhtemel rakipleri şöyle olacak:

Viktoria Plzen (Çekya)

Panathinaikos (Yunanistan)

Nice (Fransa)

Union SG (Belçika)

Fenerbahçe'nin seribaşı olmaması durumunda ise muhtemel rakipleri:

Feyenoord (Hollanda)

Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya)

Club Brugge (Belçika)