Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Fenerbahçe'de bir kez daha Anderson Talisca ile Marco Asensio rüzgarı esti.

TALISCA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın 27'inci dakikasında Levent Mercan'ın ceza sahasına çevirdiği topu gelişine harika bir vuruşla ağlara gönderen Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

3 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Sarı lacivertli formayla oynadığı son 3 maçı boş geçmeyen ve 6 gol atan Brezilyalı yıldız, Eyüpspor'a karşı atılan ikinci golde de Marco Asensio'ya klas bir asist yaptı.

Fenerbahçe 34'üncü dakikada harika paslaşmalarla golü bulurken topa son dokunan Talisca'nın pasında bu kez Marco Asensio ağları havalandırdı.

ASENSIO İKİNCİ YARIDA DURAN'A ASİST YAPTI

İlk yarı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ererken Asensio 75. dakikada bu kez Jhon Duran'ın golünde asisti yaptı ve farkın 3'e çıkmasında başrol oynadı.

ASENSIO'DAN SON 3 LİG MAÇINDA 5 GOL KATKISI

Ligde son 3 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan İspanyol yıldız da bu sezon Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en üretken ismi oldu.

SÜPER LİG'DE 13 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Asensio Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 8 gol, 5 asistlik performansıyla 13 gole doğrudan katkı sağladı.

TALISCA'NIN PARMAK ISIRTAN İSTATİSTİK

Öte yandan Anderson Talisca ise ligde 17 maçta 9 gol, 2 asistle oynarken toplamda ise 25 maçta görev alıp 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi.