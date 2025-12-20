Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Fenerbahçe'de bir kez daha Anderson Talisca ile Marco Asensio rüzgarı esti.

Fenerbahçe'nin muhteşem ikilisi iş başında - Resim : 1

TALISCA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın 27'inci dakikasında Levent Mercan'ın ceza sahasına çevirdiği topu gelişine harika bir vuruşla ağlara gönderen Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

3 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Sarı lacivertli formayla oynadığı son 3 maçı boş geçmeyen ve 6 gol atan Brezilyalı yıldız, Eyüpspor'a karşı atılan ikinci golde de Marco Asensio'ya klas bir asist yaptı.

Fenerbahçe'nin muhteşem ikilisi iş başında - Resim : 2

Fenerbahçe 34'üncü dakikada harika paslaşmalarla golü bulurken topa son dokunan Talisca'nın pasında bu kez Marco Asensio ağları havalandırdı.

ASENSIO İKİNCİ YARIDA DURAN'A ASİST YAPTI

İlk yarı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ererken Asensio 75. dakikada bu kez Jhon Duran'ın golünde asisti yaptı ve farkın 3'e çıkmasında başrol oynadı.

ASENSIO'DAN SON 3 LİG MAÇINDA 5 GOL KATKISI

Ligde son 3 maçta 2 gol, 3 asistle oynayan İspanyol yıldız da bu sezon Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en üretken ismi oldu.

SÜPER LİG'DE 13 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Asensio Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 8 gol, 5 asistlik performansıyla 13 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin muhteşem ikilisi iş başında - Resim : 3

TALISCA'NIN PARMAK ISIRTAN İSTATİSTİK

Öte yandan Anderson Talisca ise ligde 17 maçta 9 gol, 2 asistle oynarken toplamda ise 25 maçta görev alıp 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi.