Fenerbahçe'nin Neftçi Bakü 11'i açıklandı

Editör: Fatma Demirkaya
Netfçi Bakü: Brkiç, Haqverdi, Sayef, Aliyev, Mahmudov, Saldanya, Ozobiç, Lebon İsrafilov, Salahlı, Buludov
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Mert, Rossi, Dzeko, Kent
Fenerbahçe, hazırlık maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Editör: Fatma Demirkaya
Netfçi Bakü: Brkiç, Haqverdi, Sayef, Aliyev, Mahmudov, Saldanya, Ozobiç, Lebon İsrafilov, Salahlı, Buludov
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Oosterwolde, Crespo, İsmail, Mert, Rossi, Dzeko, Kent