Fenerbahçe'nin Nice planı belli oldu! Kilit isim Brown

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice maçında sol bek Archie Brown'a özel görev verecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Fransız temsilcisi Nice'ı konuk edecek. Mücadele yarın saat 19.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, ilk maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı lacivertli ekip, Nice'ı mağlup ederek kara bulutları dağıtmak istiyor.

Taktik tercihi ve oyuncu seçimi nedeniyle eleştirilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun mücadelede nasıl yol izleyeceği merak ediliyor.

İtalyan çalıştırıcının rakibin savunma yönü düşük olan sağ kanadına yükleneceği belirtiliyor.

3-4-3 taktiğini tercih eden Nice Teknik Direktörü Franck Haise, sağ kanatta Mohamed Ali Cho ve bek Jonathan Clauss'a görev veriyor. İkili, Nice hücumlarında etkili bir performans sergiliyor.

Tedesco'nun ise sol tarafta Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu'na görev vermesi bekleniyor. Tedesco, iki oyuncuyla görüşerek hem hücumda hem de savunmada koordineli hareket etmelerini istedi.

Clauss geçen sezon 38 maçta 3 gol ve 11 asiste imza attı. 35 maça çıkan Mohamed Ali Cho ise 5 gol attı, 4 asist yaptı.

