Fenerbahçe'nin önerdiği ücret belli oldu: Yılın transferi için geri sayım

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Fenerbahçe'nin önerdiği ücret belli oldu: Yılın transferi için geri sayım

Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sırasına yazdığı 21 yaşındaki Jhon Duran için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Kolombiyalı yıldız Jhon Duran için sarı lacivertlilerin teklif yaptığı öğrenildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, kiralama bedeli ve yıllık ücret için toplam 16 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Teklifi değerlendiren oyuncunun kısa sürede dönüş yapmasının beklendiği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Jhon Duran'ın Al-Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Duran, Al Nassr ile 18 maça çıkarken 12 gollük performans gösterdi. Kolombiyalı sezonun ilk yarısını geçirdi Aston Villa’da da 29 maçta 13 gol kaydetmişti.

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