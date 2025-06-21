Fenerbahçe'nin önerdiği ücret belli oldu: Yılın transferi için geri sayım

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Kolombiyalı yıldız Jhon Duran için sarı lacivertlilerin teklif yaptığı öğrenildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, kiralama bedeli ve yıllık ücret için toplam 16 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

ÖZEL | Fenerbahçe, Al Nassr’da forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euro’luk bir teklifte bulundu. Oyuncunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor. https://t.co/Yje3dP8C9K — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) June 21, 2025

Teklifi değerlendiren oyuncunun kısa sürede dönüş yapmasının beklendiği aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Jhon Duran'ın Al-Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Duran, Al Nassr ile 18 maça çıkarken 12 gollük performans gösterdi. Kolombiyalı sezonun ilk yarısını geçirdi Aston Villa’da da 29 maçta 13 gol kaydetmişti.

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