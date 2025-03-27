Fenerbahçe’nin orta sahasına derbi müdahalesi: Yıldız oyuncu forma giymeyecek

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi haftasında hata yapmak istemiyor.

Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos takıma döndü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Fred'i Galatasaray maçına saklamayı düşündüğü, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'la ilgili kararını ise henüz vermediği belirtildi.

Fas Milli Takımı kampından dün dönen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ın ise müsabakaya kulübede başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, Fred ve Amrabat'ın yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek-Sebastian Szymanski ikilisine şans verecek.