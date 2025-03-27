Fenerbahçe’nin orta sahasına derbi müdahalesi: Yıldız oyuncu forma giymeyecek

Kaynak: AA
Fenerbahçe’nin orta sahasına derbi müdahalesi: Yıldız oyuncu forma giymeyecek

Süper Lig’de Bodrum FK’ya konuk olacak Fenerbahçe’de kadro şekilleniyor. Teknik Direktör Mourinho’nun orta sahada Fred’in yerine İsmail Yüksek’i oynatması bekleniyor. Brezilyalı yıldızın Türkiye Kupası’nda oynanacak Galatasaray maçı için dinlendirileceği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 29. hafta maçında yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi haftasında hata yapmak istemiyor.

Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos takıma döndü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Fred'i Galatasaray maçına saklamayı düşündüğü, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'la ilgili kararını ise henüz vermediği belirtildi.

Fas Milli Takımı kampından dün dönen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ın ise müsabakaya kulübede başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, Fred ve Amrabat'ın yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek-Sebastian Szymanski ikilisine şans verecek.

Son Haberler
Ramazan sonrası beslenmeye dikkat!
Ramazan sonrası beslenmeye dikkat!
Ertuğrul Sağlam’a Suudi Arabistan’dan teklif geldi
Ertuğrul Sağlam’a Suudi Arabistan’dan teklif geldi
‘Yolun sonu son 5 dakika’ paylaşımı! Kahvehanede çeyrek altın cinayeti
‘Yolun sonu son 5 dakika’ paylaşımı! Kahvehanede çeyrek altın cinayeti
Antalya’da tarih canlanıyor! Aspendos’ta 2000 yıllık heykeller gün yüzüne çıktı! Uzmanlar yorumluyor
Antalya’da tarih canlanıyor! Aspendos’ta 2000 yıllık heykeller gün yüzüne çıktı! Uzmanlar yorumluyor
Kaçaklar VIP araçla böyle yakalandı
Kaçaklar VIP araçla böyle yakalandı