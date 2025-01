Fenerbahçe’nin oyuncusu ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe'de kiralıktan dönen Lincoln Henrique geleceğiyle ilgili kararı verdi. Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Lincol Henrique yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız."

HULL CİTY’YE GİTMESİ BEKLENİYOR

Brezilyalı oyuncunun kiralık sözleşmesinin sonra ermesi sonrası Hull City’ye gitmesi bekleniyor. İngiliz ekibi ile Brezilyalı oyuncu arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol- ve 4 asistlik skor katkısı verdi.