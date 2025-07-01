Fenerbahçe'nin özel gecesinde özel konuk

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Fenerbahçe'nin özel gecesinde özel konuk

Fenerbahçe 2025-26 sezonu formalarını Ülker Stadı'nda yaptığı lansmanla tanıttı. Tanıtımda okulunda Galatasaraylılar arasında tek başına Fenerbahçe formasıyla yer alan İkra isimli öğrenci de yer aldı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda kullanacağı formaları tanıttı. Ülker Stadyumu'nda yapılan lansmana yoğun ilgi gösterilirken lansmanda bir isim özellikle dikkat çekti.

GALATASARAYLILARIN ARASINDA KALMIŞTI

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu'nda yapılan forma gününe Galatasaraylılar arasına Fenerbahçe renkleriyle katılan İkra isimli öğrenci Ülker Stadı'ndaydı. Tanıtım için yapılan gösteride yer alan İkra Ali Koç'un bitiş konuşmasında da Eda Erdem, Volkan Demirel, Ece Türkoğlu gibi isimlerle sahneye çıktı. Ali Koç'un yakından ilgi gösterdiği İkra'yı önce Volkan Demirel sonra sarı lacivertilerin maskotu Yellow kucağında taşıdı.

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