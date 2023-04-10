Hollanda mahkemesinden Fenerbahçe kararı: 18 ay hapis cezası

Hollanda'nın Doetinchem kentinde araba kiralama,alım ve satım işiyle uğraşan olan Brian J. 830 bin euro'yu zimmetine geçirmekten 18 ay hapis cezasına aldı.

Fanatik'in haberine göre şahıs ayrıca yasa dışı ateşli silah bulundurmakla da suçlandı.

Verilen cezanın savcı talebiyle kabul edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, Slovenyalı yıldızın son taksidini yanlışlıkla Empoli yerine Hollanda merkezli bir araç kiralama şirketinin hesabına göndermişti.

Görülen mahkemenin ardından paranın Fenerbahçe'ye iade edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe, Miha Zajc transferiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, ödeme adresiyle Empoli'nin adresinin başka olduğunu ve yapılan ödemenin kulübe geri iadesi konusunda karar alındığını duyurdu.

