Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Oğuz Aydın'dan harika performans

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Oğuz Aydın'dan harika performans

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Oğuz Aydın, Süper Lig'de üst üste 2 maçta 11'de başlarken bu karşılaşmalarda fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Oğuz Aydın, Süper Lig'de üst üste 2 maçta 11'de başlarken bu karşılaşmalarda fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK. Zirve yarışını kızıştıran galibiyetFenerbahçe 3-1 Gaziantep FK. Zirve yarışını kızıştıran galibiyet

Fenerbahçe, Oosterwolde’nin lisansını donduracakFenerbahçe, Oosterwolde’nin lisansını donduracak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile sahasında karşılaşırken sarı-lacivertlilerin ilk golü Oğuz Aydın'dan geldi. Müsabakanın 3. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin pasında ceza sahasında fileleri havalandıran Oğuz, ligde 3. golüne imza attı.

aw342017-12.jpg

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında ilk kez 11'de şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistle tamamladığı maçın ardından bugün de 11'de görev aldı. Oğuz, kırmızı-siyahlılara karşı da gol sevinci yaşadı. Ligde bu sezon 4 maçta forma giyen Oğuz, bugün 90 dakika sahada kaldı.

Jose Mourinho'nun hücumun sol kanadında başlattığı Oğuz, maçın 2. yarısını sağ kanatta tamamladı.

Son Haberler
Tarlada iki ayağını birden çapa makinasına kaptırdı
Tarlada iki ayağını birden çapa makinasına kaptırdı
Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına bir tepki de Erbakan'dan
Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına bir tepki de Erbakan'dan
Yıllardır aradığı babası arkadaşı çıktı. Büyük şok yaşadı
Yıllardır aradığı babası arkadaşı çıktı. Büyük şok yaşadı
Manisa'da zeytin yüklü kamyonet eve çarptı. 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da zeytin yüklü kamyonet eve çarptı. 1 ölü, 2 yaralı
Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalmıştı. Tutuklandı
Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalmıştı. Tutuklandı