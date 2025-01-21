Fenerbahçe’nin Pavlovic için yaptığı son teklifi İtalyanlar duyurdu

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Fenerbahçe’nin Pavlovic için yaptığı son teklifi İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe ara transferde Milan forması giyen Pavlovic’i kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertlilerin yaptığı son teklifi İtalyan basını duyurdu.

Fenerbahçe, ara transferde ilk hamlesini Diego Carlos ile anlaşarak yaptı. Brezilyalı stoperin İstanbul’a gelmesini bekleyen sarı lacivert, şimdi de Milan’ın savunmacısı Pavlovic’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Sarı lacivertlilerin ilk yaptığı 18 milyon euroluk teklif, Milan tarafından kabul edilmedi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise yaptığı paylaşımda Tadic’in vatandaşı Pavlovic’i arayarak İstanbul’daki yaşantıyı anlattığını söyledi.

İTALYANLAR SON TEKLİFİ DUYURDU

Fenerbahçe, ilk teklifin reddedilmesi sonrası Milan’a yaptığı yeni teklif yaptı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı lacivertliler, 20 milyon euro bonservisin yanı sıra bonuslar önerdi. Alman ve İngiliz kulüplerinin de takibinde olan Pavlovic’in kısa sürede geleceği için karar vereceği öğrenildi.

Milan, 23 yaşındaki Pavlovic'i 2024 yaz transfer döneminde Salzburg'tan 18 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Sırp stoperin Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milan'da bu sezon 23 maçta süre bulan Pavlovic, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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