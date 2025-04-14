Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Fırat Aydınus açıkladı

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe Sivasspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 2’sini Talisca kaydederken 1 gol ise Tadic’ten geldi. Sivasspor’un tek golünü ise Efkan Bekiroğlu kaydetti. Öte yandan Sivasspor’da Radakovic’in kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı. Fenerbahçe, deplasmanda aldığı galibiyetle Galatasaray’ı 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Sarı lacivertlilerin 3 puan aldığı maç sonrası tartışmalı pozisyonlarda hakemin verdiği kararların doğru olup olmadığı merak konusu haline geldi. Eski hakem Fırat Aydınus, Hürriyet’te yazdığı yazıda maçı yöneten hakem Yasin Kol’un kararlarını yorumladı.

Aydınus, sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonda kararın doğru olduğunu söyledi.

Fırat Aydınus’un yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Fenerbahçe’nin 42. dakikada attığı ilk golden önce verdiği faul doğruydu. Sivaslı Kamara, top geçtikten sonra temaslı olarak Talisca’nın geçmesini engelliyor. Burada yan dönerek hem ayağını uzatıyor hem de kalçasını çıkartarak faule neden oluyor.

53. dakikada Sivas ceza alanındaki Mert Müldür-Charisis pozisyonunda Charisis’in rakibine bir teması var ama bu penaltı için yeterli bir müdahale değil. Yasin Kol bu temasa penaltı çalmış olsa bile VAR karışamazdı. Ben bu pozisyon için devam kararından yanayım.

85. dakikada Radakovic’in En-Nesyri’ye müdahalesi kırmızı kart için tüm kriterlerin oluştuğu bir pozisyon. VAR’a bırakmadan bu pozisyonu değerlendirdiği için Yasin Kol’u tebrik etmek gerekir.”