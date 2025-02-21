Fenerbahçe’nin rakibi bugün belli olacak: İşte muhtemel rakipler

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Fenerbahçe’nin rakibi bugün belli olacak: İşte muhtemel rakipler

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi bugün belli olacak. Saat 15.00’da başlayacak kura çekimi öncesinde sarı lacivertlilerin muhtemel 2 rakibi bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Sarı lacivertlilerin rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün saat 15.00’da başlayacak. Kura çekimi TRT Spor'dan ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor. Sarı-lacivertliler 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından Olympiakos ya da Rangers'la eşleşecek.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart'ta oynanacak. İlk karşılaşmaların ardından eşleşmelerin rövanş maçları 13 Mart'ta gerçekleşecek. 6-13 Mart'taki mücadeleler sonrası çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.

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