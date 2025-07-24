Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan Galatasaray'a piyango!

Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendiren Galatasaray'da ayrılıklar da gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Carlos Cuesta'ya Hollanda'dan çarpıcı bir talip çıktı.

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CARLOS CUESTA'YI FEYENOORD İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Cuesta için Galatasaray'a kiralama teklifi sundu. Hollanda temsilcisinin teklifinde satın alma opsiyonunun da yer aldığı öğrenildi.

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OPSİYONLU KİRALAMA

Galatasaray, Hollanda devinin teklifine sıcak bakıyor. Aslan, geçtiğimiz sezon devre arasında Genk'ten 8 milyon euroya transfer ettiği Kolombiyalı stoper için 1.5 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor. Satın alma opsiyonunun ise zorunlu olmayacağı, ancak 6.5 milyon euro olacağı bildirildi.

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