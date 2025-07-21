Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan sürpriz transfer!

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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan sürpriz transfer!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Feyenoord, yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, Tsuyoshi Watanabe ile imza aşamasına geldi.

Hollanda Ligi devlerinden Feyenoord, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Stoper pozisyonu için takviye yapmak isteyen Feyenoord, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

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FEYENOORD'A JAPON STOPER!

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Feyenoord, Gent'de oynayan Tsuyoshi Watanabe'yi kadrosuna katmaya çok yakın. İki taraf arasındaki anlaşmalarda pürüz kalmadı. İlerleyen günlerde kulüpler arasında da son adımın atılması bekleniyor.

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