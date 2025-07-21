Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan sürpriz transfer!

Hollanda Ligi devlerinden Feyenoord, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Stoper pozisyonu için takviye yapmak isteyen Feyenoord, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

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FEYENOORD'A JAPON STOPER!

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Feyenoord, Gent'de oynayan Tsuyoshi Watanabe'yi kadrosuna katmaya çok yakın. İki taraf arasındaki anlaşmalarda pürüz kalmadı. İlerleyen günlerde kulüpler arasında da son adımın atılması bekleniyor.

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