Trabzonspor'dan beklenmedik hamle! Galatasaray'dan onu istediler

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, sol bek rotasyonuna takviye yapmak için Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı gündemine aldı. Bordo-Mavili yönetim, 21 yaşındaki futbolcu için ilk temasları kurdu.

Geçtiğimiz sezonu Rusya Premier Ligi ekiplerinden Orenburg’da kiralık olarak geçiren Kazımcan, burada gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekmişti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray’ın kamp kadrosuna dahil edilen genç sol bek, antrenmanlardaki formuyla da beğeni topluyor.

GALATASARAY'DA FORMA ŞANSI AZ

Sarı-kırmızılı ekipte sol bekte hem Derrick Köhn hem de Eren Elmalı gibi güçlü isimlerin bulunması, Kazımcan’ın süre bulma ihtimalini düşürüyor. Bu nedenle genç oyuncunun daha fazla forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

AVRUPA'NIN DA RADARINDA

Kazımcan Karataş, Avrupa’dan bazı kulüplerin de gündeminde yer alıyor. Ancak Trabzonspor’un genç oyuncuya sunduğu proje, gelişimi açısından cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Karadeniz ekibi, transferi kiralık ya da uygun bir bonservis bedeli karşılığında tamamlamayı hedefliyor.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşması bekleniyor.