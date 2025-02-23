Fenerbahçe'nin rakibi Rangers teknik direktör Philippe Clement'i gönderdi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Philippe Clement'in görevine son verildi.
İSKOÇYA LİG KUPASINI KAZANMIŞTI
Rangers'ta ikinci sezonunu geçiren Philippe Clement, bugüne dek çıktığı 86 maçta 55 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 2.09 puan ortalaması yakaladı. Clement yönetimindeki Rangers geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu 3 puan farkla ezeli rakibi Celtic'e kaptırmış, Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Benfica'ya elenmiş, İskoçya Lig kupasını ise müzesine götürmüştü.