Fenerbahçe’nin rakibi Rangers’tan flaş karar: Görevine son verdiler

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen İskoç devi Rangers, bu hafta evinde St. Mirren'e 2-0 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ligde 9 maçın ardından mağlup olan Rangers, 56 puanda kalırken lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

İskoçya Premier Lig'de Celtic ile şampiyonluk mücadelesi veren Rangers yönetimi, dün St. Mirren'e 2-0 kaybedilen maçtan sonra sürpriz bir karara imza attı. İskoç devi Rangers, zirvenin 13 puan gerisine düşünce teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İskoçya ekibi kısa süre önce İskoçya Kupası’ndan Championship ekibi Queen’s Park’a elenmişti. Rangers, yeni teknik direktörünün kim olacağına ilişkin henüz bilgi vermedi.

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.