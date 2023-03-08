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Sevilla'nın muhtemel 11'i belli oldu

Sevilla, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlandı. Sampaoli, dev maçın muhtemel 11'ini şekillendirdi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:30
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Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'nın kadrosu belli oldu

Sevilla'nın muhtemel 11'i belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sevilla, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jorge Sampaoli yönetiminde tesislerdeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Yoğun yağmur altındaki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Düz koşu ile devam eden antrenmanın ardından iki gruba ayrılan futbolcular topla çalışma gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktikleri üzerine duruldu.
Sevilla'da sakatlıkları bulunan Loic Bade, Rekik, Papu Gomez ve Marcao ile UEFA listesine ismi bildirilmeyen Gueye mücadelede yer alamayacak. 

İspanya temsilcisinin maç öncesi muhtemel 11'i şöyle; "Bounou, Navas, Gudelj, Kouassi, Acuna, Fernando, Rakitic, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri"

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