﻿Sevilla'nın Fenerbahçe kadrosu belli oldu

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Dev karşılaşma öncesi İspanyollar kadrosunu belirledi.
Sevilla, Fenerbahçe'ye karşı çıkacağı Avrupa Ligi müsabakası için çalışmalarını sürdürüyor.
Sevilla, İstanbul'a götüreceği futbolcuları belirledi.
Jesus Corona dışında eksik oyuncunun olmadığı görüldü.
Sevilla'nın muhtemel kadrosu şu şekilde; Dimitrovic, Montiel, Alex Telles, Gudelj, Suso, Jordan, Rakitic, Rafa Mir, Bono, Nianzou
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